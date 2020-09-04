Жителей Татарстана предупреждают о возможном появлении бронетехники на дорогах

Татарстанцев предупреждают о возможном появлении авто- и бронетехники на дорогах общего пользования в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

"В первых числах сентября Приволжский округ войск национальной гвардии РФ проводит учения, в которых задействованы подразделения соединений, воинских частей и подразделений, дислоцирующихся на территории ПФО. В связи с проводимым мероприятием авто- и бронетехника Росгвардии будет осуществлять движение по автодорогам общего пользования, а также по участкам пересеченной и труднопроходимой местности", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что выезд техники на дороги будет происходить в случае необходимости.