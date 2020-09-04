В школах Татарстана установят почти 9 тысяч бактерицидных облучателей. Пока помещения проветривают

В школах Татарстана установят 8 930 бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. Деньги на это выделят из бюджета республики по инициативе Рустама Минниханова.

На закупку оборудования направят почти 77,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ. В ближайшее время их планируют установить в каждой школе, по два устройства на этаж, в столовых и актовых залах.

До установки бактерицидных облучателей Роспотребнадзор рекомендовал проводить проветривание классов. Устройства помогут очистить воздух от вирусов и 90% бактерий и свести к минимуму распространение инфекций, сообщают в министерстве.