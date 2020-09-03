Под Казанью легковушка врезалась в пассажирский автобус. Пострадали шесть человек

В Татарстане в результате аварии пострадали 6 человек, сообщают сегодня в МВД РТ.

По данным пресс-службы ведомства, авария произошла сегодня в 8 часов утра на 54 км автодороги «Казань- Оренбург» на территории Лаишевского района. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» - житель Альметьевска 1983 года рождения, двигаясь со стороны Чистополя в столицу республики, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус «Форд Транзит», который двигался в направлении села Алексеевское.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, а также четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.