С завтрашнего дня, 3 сентября, в Татарстане вступит в силу очередное постановление Кабмина РТ, которое смягчает введенные ранее из-за распространения коронавируса ограничения. Документ опубликован на сайте республиканского правительства.

Согласно постановлению, с завтрашнего дня при проведении банкетов на открытом воздухе - на верандах и террасах - допускается вдвое большее число гостей. Если ранее их количество ограничивалось 50, то теперь допустимо 100 человек. При этом сохраняется норма площади на человека - на каждого, включая персонал, должно приходиться 4 квадратных метра.

Также новый документ разрешает увеличить наполняемость залов на спортивных и физкультурных мероприятиях до 50%, ранее позволялось только четверть от возможного числа зрителей.