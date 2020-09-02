С 17 сентября возобновляются регулярные рейсы из столицы Татарстана в Анталью. Они будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, сообщают в пресс-службе аэропорта Казань.

Вылет из Казани запланирован в 11:10, посадка в Анталье – в 15:00. В обратный путь авиалайнеры отправятся в 15:30, прилет в Казань – в 19:10. Время в пути составляет около 4 часов, однако в расписании возможны изменения.

Напомним, что по возвращению из-за рубежа необходимо сдать тест на коронавирус и опубликовать результаты на портале госуслуг. Татарстанцам, которые нарушают требования Роспотребнадзора, может грозить до 40 тысяч рублей штрафа.