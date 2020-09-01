За отказ от теста на коронавирус в Татарстане могут оштрафовать на 40 тысяч

Жителям Татарстана, которые прилетают из-за рубежа и не сдают тест на коронавирус, может грозить штраф. Об этом сегодня на онлайн-брифинге напомнила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина. Сумма взыскания для физических лиц составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Тест на коронавирус по прилету можно сдать прямо в аэропорту, это будет стоит 1,3 тысячи рублей, либо самостоятельно, но на портал госуслуг необходимо загрузить его результаты, и это, как отметила Авдонина, строго контролируется.

"На сегодня там порядка 4,7 тысяч анкет с результатами прикреплено. У нас на сегодня в работе остаются где-то 590 человек, которые пока, к сожалению, результаты не загрузили, и в реестре мы их не видим", - подчеркнула Авдонина.

Она также отметила, что Роспотребнадзор и правоохранительные органы проводят мероприятия в отношении указанных граждан. Материалы по пяти лицам, не прошедшим тест, уже переданы в суд, который принимает решение о наказании.

