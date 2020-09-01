В конце недели в Татарстане ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня, 1 сентября, в республике сохранится по-летнему теплая погода - днем температура поднимется до 26..31 градусов, осадки маловероятны. В среду через районы РТ пройдет холодный атмосферный фронт, днем местами возможен небольшой дождь. Температуры воздуха ночью составят 12..17 градусов, днем на преобладающей территории ожидается 17..22, в восточных районах еще тепло, до 26 градусов.

В четверг, 3 сентября, и последующие два дня, погода, по предварительному прогнозу, будет формироваться

под влиянием холодного северо-западного антициклона. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит 4..10 градусов в ночные часы, 15..20 днем.