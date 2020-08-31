В Минздраве рассказали, чем будут вакцинировать от гриппа в Татарстане в этом году

В Татарстан уже поступила вакцина от гриппа. Об этом сегодня на онлайн-конференции рассказал главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

По его словам, вакцина от гриппа для взрослых поступила в республику и уже развезена по поликлиникам, для детей препарат также прибыл, с сегодняшнего дня он начнет поступать в медучреждения и стартует вакцинация. Для детей и взрослых в Татарстан поступила вакцина "Совигрипп", при этом для несовершеннолетних и беременных ее будут использовать без консерванта. Также для взрослого населения до 60 лет поступила вакцина "Флю-М".

"Все вакцины отечественные, содержат актуальные штаммы гриппа, которые рекомендованы ВОЗ. Мы применяем их давно, порядка 5 лет, каких-либо побочных реакций, за исключением незначительного повышения температуры, болезненности в месте инъекции, практически не регистрировалось", - сообщил Лопушов.

Вакцинация будет проходить бесплатно, в поликлиниках по месту жительства. В медучреждениях планируют развести потоки граждан, которые приходят на прием с симптомами болезни, и тех, кто идет на вакцинацию, для минимизации контактов. Также поставить прививку можно будет в выходные.

Добавим, что в этом году планируется вакцинировать 60% населения республики, это более 2 миллионов человек. В прошлом году эта цифра составляла около 50%.