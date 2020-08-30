В ночной перестрелке в Казани пострадали парень и девушка

В одном из местных телеграм-каналов появилось сообщение, что ночью в 10ом-микрорайоне Казани случилась перестрелка, в которой пострадали паренЬ и девушка. По словам автора сообщения, стычка произошла около кафе, откуда выходили потерпевшие. К ним подлетели два молодых человека, которые начали стрелять. Предположительно, парню попали в ногу, а девушке в голову. После этого стрелявшие убежали, но ненадолго: в лесу их поймали охранники.

На данный момент неизвестно, выжили ли потерпевшие.