Назван витамин, который блокирует размножение коронавируса. Он есть в простых продуктах

Витамин В12 подавляет фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Процесс смоделировали индийские ученые, пишут "Известия". Моделирование показало, что это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения инфекции, поступило предложение увеличить дозировки витамина в схемах лечения COVID-19.

Российские ученые не опровергают идею, однако поясняют, что эффективность В12 при коронавирусе не доказана. Они отмечают, что рекомендовать препарат как противовирусный не могут, но метилкобаламин (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего) обладает противовоспалительным действием, и потенциально может быть использован при лечении коронавируса.

"Правда, скорее всего, опосредовано. В12 усиливает выделение мелатонина — одной из антиоксидантных молекул. Она через микробиоту кишечника влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом", — указал заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

Отметим, что больше всего витамина В12 содержится в печени, говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки. Поступая в организм с пищей, он не наносит вреда и не накапливается.