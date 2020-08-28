Предупреждение от МЧС: сегодняшний день в Татарстане закончится грозой, ливнями и даже градом

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают в МЧС России по РТ.

Известно, что с 15:00 28 августа, ночью и до 20:00 29 августа на территории республики Татарстан и в Казани ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град.

В ведомстве просят быть внимательными, а в случае любой обратиться на единый номер вызова экстренных служб – "101,112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Напомним, что ранее в Гидрометцентре РТ предупреждали о начале непогоды с 29 августа.