В Казани водитель «БМВ» превысил скорость и сбил четырехлетнюю девочку прямо во дворе дома

В Казани водитель сбил четырехлетнюю девочку во дворе дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД РТ.

Известно, происшествие случилось в 18:25 во дворе дома №5 на улице Академика Сахарова. Девочка переходила проезжую часть по ходу движения автомобиля, в этот же момент 27-летний автомобилист на "БМВ" выбрал неподходящую скорость и наехал на ребенка.

В результате ДТП у девочки диагностировали ушибы и ссадины головы и предплечья.

Напомним, что ранее под колеса автомобиля попал пьяный велосипедист. Он ехал по встречке.