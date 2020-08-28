В Казани судебные приставы изъяли Porsche за долг в 90 тысяч рублей

Автомобиль неплательщика налогов "Porsche Cayenne" был обнаружен судебным приставом на улице Аделя Кутуя. Об этом сообщают в УФССП России по Республике Татарстан.

Известно, что владелец автомобиля, 30-летний житель Казани, задолжал налоги на сумму 90 тысяч рублей.

Сейчас иномарку арестовали и поместили на специальную стоянку. Вернуть транспорт должник сможет только при полном погашении задолженности и исполнительского сбора. В противном случае, отмечают в ведомстве, транспорт подлежит принудительной реализации в счет погашения долга.

Напомним, что ранее судебные приставы изъяли у матери годовалую девочку, которая воспитывалась в антисанитарии.