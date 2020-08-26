В Казани мужчина разыграл сцену задержания и обвинил полицейских в насилии

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 25- и 30-летнего жителей Казани в зависимости от роли каждого обвиняемых в совершении преступлений за "Самоуправство" и "Заведомо ложный донос". Об этом сообщили в пресс-службе СК России по РТ.

Известно, что в 2019 году 32-летний потерпевший задолжал одному из обвиняемых 10 тысяч за ремонт автомобиля, а у второго занял 30 тысяч рублей. При этом мужчина длительное время не мог расплатиться.

В дальнейшем он обратился к одному из обвиняемых с просьбой помочь приобрести бывший в употреблении телефон престижных марок. Последний сообщил, что у него есть знакомый, который может продать аппарат за 40 тысяч рублей. Вечером 6 февраля 2020 года обвиняемый и потерпевший приехали к дому по улице Беломорской. Взяв у мужчины 40 тысяч рублей, злоумышленник зашел в подъезд, якобы купить телефон. Там его ждал второй обвиняемый, который вскоре вывел его, имитируя задержание и усадил в ожидавший их автомобиль. Однако потерпевший не поверил действиям злоумышленников и потребовал вернуть деньги. В ответ один из них, нанес ему несколько ударов, после чего оба уехали.

После задержания один из обвиняемых написал заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые якобы применили в отношении него насилие. Однако по результатам проверки изложенные им сведения не подтвердились и в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Вину мужчины признали. Обвиняемых посадили под стражу и направили материалы уголовного дела в суд.