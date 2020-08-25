Мэр Казани Ильсур Метшин назвал ряд объектов, открытие которых придется на День Республики

30 августа во время празднования Дня Республики в Казани будут торжественно открыты новые объекты. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Среди объектов - Дворец культуры железнодорожников и молодежный центр в Юдино, набережная озера Кабан, один из участков Большого казанского кольца, а также дворовые территории и новое здание Национальной библиотеки Татарстана.

"Мы стараемся ко Дню города и республики завершить строительство крупных объектов. Это не просто дисциплинирует, но и является алгоритмом новых свершений и достижений. Мы сделали все, чтобы наши намеченные планы были реализованы, многие работы не останавливали во время пандемии, планомерно двигались по графику", - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в этом году День Республики Татарстан в этом году пройдет с ограничениями по COVID-19.