Невиданный ажиотаж: в Казани образовались колоссальные очереди в речной порт

По предварительной информации, предварительную продажу билетов закрыли из-за переменчивой погоды. Возобновлять ее не планируется, так как на носу уже осень. На официальных страницах порта также сообщалось, что оплата возможна только в кассах из-за того, что выросло число спекулянтов, которые перепродают билеты.