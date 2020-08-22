Роспортебнадзор РТ: как избежать штрафа до 40 тысяч рублей при совершении перелета в пандемию

С выходом Татарстана на третий этап снятия ограничений по COVID-19 прибывшие из-за рубежа татарстанцы больше не отправляются на изоляцию. Однако они обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус методом ПЦР и опубликовать его результаты на портале госуслуг. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Помимо этого, спикер озвучила и иные требования к совершению перелетов в период пандемии.

"Все граждане РФ, прибывающие на территорию РФ воздушным транспортом, прежде всего должны зарегистрироваться на едином портале Госуслуг. Это нужно сделать либо до вылета, либо находясь там, но не позднее регистрации на рейс. Это требование прописано в Постановление, и отсутствие исполнения данного требования является нарушением санитарного законодательства", - отметила Любовь Авдонина.

Также было озвучено требование заполнить анкету прибывающего в Российскую Федерацию.

В режиме онлайн Роспотребнадзор РТ отслеживает все эти данные. Из МВД РТ в ведомство приходят списки всех прибывших, поэтому в результате сверки нарушители легко выявляются.

За невыполнение требований можно получить штраф от 15 до 40 тысяч рублей и статью по административным нарушениям. Для удобства пассажиров заборные пункты материалов для анализа на коронавирус открывают в аэропортах. В настоящее время такой пункт уже работает в казанском аэропорте. Рассматривается вопрос открытия пунктов и в аэропорте "Бегишево", который обслуживает такие города республики, как Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Альметьевск и некоторые другие. По мнению Роспотребнадзора РТ, такое введение является более удобным, так как повышает оперативность и экономит время прибывших граждан, которым в любом случае необходимо будет сдать этот тест.

Авдонина также отметила, что ПЦР-тест на выявление заражения остается платным. Средняя цена - 1200 рублей.

Напомним, что стало известно, с каких курортов в Татарстан завозится коронавирусная инфекция.