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«Здесь больше смелости и свободы»: два мнения о том, может ли Татарстан стать новой Беларусью

24.08.2020, 10:34 87 3 prokazan.ru
Президентские выборы у нас состоятся 11-13 сентября

Лето 2020-го года отличилось протестными событиями. Сначала волнения по поводу внесения поправок в Конституцию, затем восстали хабаровчане с требованием вернуть губернатора Сергея Фургала на должность главы региона. Протесты наблюдаем и у наших ближайших соседей. Так, Беларусь выходит на многотысячные митинги с требованием отставки Президента Лукашенко, занявшего этот пост снова после 26 лет правления страной.

Совсем скоро, 11-13 сентября, в РТ также состоятся президентские выборы. Назревает вопрос: а могут ли подобные протесты могут охватить и Республику Татарстан? Чтобы узнать это, корреспондент ProKazan.ru поговорил с кандидатом социологических наук, доцентом КФУ Аидой Нурутдиновой. Она рассказала, как эксперты, в частности социологи и политологи, оценивают сейчас волнения в Беларуси, а также дала прогноз - может ли Татарстан стать новой главой в истории летних событий.

Для того, чтобы сложить картину произошедшего в соседней стране, корреспондент ProKazan.ru поговорил с девушкой - гражданкой Беларуси, не так давно живущей в Казани. Она рассказала, как переживает события на родине и какие вести доходят до нее от друзей и знакомых.

"Из изолятора вывозят черные мешки"

"События проживаю очень сложно, - рассказывает наша героиня, предпочтя остаться анонимной. - Я всегда была за изменения, за реформы. И когда жила в Беларуси, я постоянно боролась с системой. Было много тех, кто меня поддерживал, но никто яро не высказывал свою позицию. Я была одна. Не смогла побороть систему, поэтому ушла из нее".

На данный момент девушка уже год проживает в Казани. Она работает в сфере образования.

"Первые дни очень много плакала из-за того, что не могу быть что со своими близкими и друзьями, которые выходили на митинги и оказались в итоге задержаны. Столько моих знакомых уже побывали в изоляторах! - не может сдержать эмоций собеседница. - Некоторые пропали без вести, и я не знаю, где они. Читаю все новости в надежде, что может они где-то объявятся, но ходит слух, что из изолятора, из тюрьмы вывозят черные мешки. А по телевидению и в газетах - только хорошие новости: что мы выбрали президента, что старый президент всенародным решением остался, что все хорошо и все поддерживают. Ничего о митингах! У меня есть куча знакомых работающих в белорусских СМИ. Все они честные, порядочные люди. Они все уволились! Не захотели врать народу. Один мой знакомый работает в военизированной структуре. Он IT-специалист на гражданке, но, несмотря на это, обязан быть в вооружении и, если будет приказ, должен его исполнить. Им там тоже врут, дают установки, что на улицу выходят бандиты, наркоманы, маргиналы, алкоголики. Вот они якобы и бунтуют! Но ведь выходят очень образованные люди, начитанные, грамотные. Президент наш держит нас за ******* (нецензурная лексика - прим.ред.)".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Фото Эхо Москвы

"Алё! Вам только на хлеб и хватает!"

Девушка рассказывает, что эти события назревали не один год, однако люди в Беларуси слишком "запуганы жизнью".

"В Беларуси работы не особо много и она не особо оплачивается, - объясняет героиня. - К должностям идешь очень долго, и люди потом держатся на своих местах. В Минске, Гомеле посмелее. Они понимают, что смогут еще где-то устроиться, но в маленьких городах - другой, терпеливый народ. В маленьких городах все друг друга знают. Если ты выходишь куда-то на митинг, тебе сразу же попадает за это. Лишают премии или еще что-то. Поэтому мои родители, которые все это тоже переживают с жуткой болью, все-таки придерживаются позиции: мы против, но ходим только на мирные митинги, на жесткие протесты идти не стоит. И все же - столько терпеть! Я просто в шоке".

То, что среди населения страны есть люди, поддерживающие нынешнего президента, девушка не отрицает. Она считает, что подобная привязанность - сила более привычки и страха, чем реального одобрения деятельности главы государства.

"Да, я не исключаю тот факт, что есть люди которые за Лукашенко, - комментирует героиня. - Это те, кто не видит и не понимает, что происходит в мировом сообществе. Они сидят в своих колхозах, а президент любит колхозы - к сожалению или к счастью, не знаю. Эти люди не умеют критически думать. Они жалуются, что нет зарплаты, ни разу не были на море, но зато у нас нет войны! Этот же хорошо, говорят, и на хлеб хватает. Але! Вам только на хлеб и хватает!"

По словам собеседницы, средняя зарплата небольшого белорусского города в переводе на российскую валюту - 13-14 тысяч рублей.

"Это же мизерные деньги! - поясняет она. - И люди даже не понимают, что можно жить по-другому. Слава богу, сейчас вырастает уже то поколение людей, которое начинает самостоятельно мыслить, спасибо интернету, начинает понимать, что и где происходит, а не слушать  из федеральных государственных СМИ ветку событий от власти".

"Я была бы новым Лениным"

По словам нашей гостьи, эти президентские выборы были шансом Беларуси на перемены, однако она полагала, что все пройдет иначе и нынешний Президент Лукашенко уйдет в отставку "по-человечески".

"Я понимала, что что-то будет, - рассказывает она. - Но я думала, что человек (Лукашенко - прим. ред.) сам поймет. Думала, это все будет очень мирно идти. Но когда началось, когда стали взрывать гранаты, я смотрела на любимые улицы Минска и просто не понимала, как это происходит в моем любимом мирном городе? Но я понимаю: они идут бороться за свободу".

После выборов в стране начались массовые протесты
После выборов в стране начались массовые протесты
Фото Euronews

Сейчас, находясь далеко от своей страны, девушка может лишь "изводить" себя переживаниями, однако воспринимает она это как личную форму участия в протесте, как поддержку, пусть и только моральную.

"Была бы я в Беларуси я бы ходила на все митинги, - воодушевленно говорит она. - Живя по-прежнему там, в маленьком городе, я, наверное, была бы новым Лениным, организовывала митинги. Мне не страшно, если меня лишат премии, уволят, отправят на исправительные  работы. Я знаю, что сделаю все возможное. Я хотела и в Казани пойти на одиночный пикет, цветы к посольству положить. Но единственное, что я понимаю - Россия не особо отличается порядками. И понимаю, что я здесь гость и нельзя нарушать правила чужого дома".

"Как в Беларуси, так и в России, люди - ненужный хлам для власти"

О том, возможно ли нечто подобное в Татарстане, девушка отзывается скептически. По ее мнению, в республике очень сильная власть, в том числе личная власть Президента Рустама Минниханова.

"Татарстан очень мирный, - делится она своими ощущениями. - Здесь любят Президента. И здесь больше смелости и свободы дается людям, поэтому в Татарстане я не вижу такого исхода. Но если говорить в общем про Россию, то такой исход возможен. Особенно если у белорусов сейчас все получится и это увидят россияне. Проблема здесь в том, что Россия большая и в каждом регионе свои настроения".

Несмотря на это, она уверена - наши страны очень похожи. И в первую очередь - отношением к людям, заявляет героиня.

"Грустно, что как в Беларуси, так и в России люди - ненужный хлам для власти, - печалится она. - Власти играют свои политические игры, а на людей всем наплевать. Хочется, чтобы человек был ценностью. Не так, чтобы сделать его чуточку довольным, потому что в ином случае власть свергнут. Как показала Беларусь, люди не могут бесконечно терпеть. Как говорится, "26 - это долго, но пять - еще дольше" (эта строчка взята героиней из новой песни белорусской исполнительницы Риты Дакоты  - прим. ред.).

Мнение эксперта

Социолог Аида Нурутдинова
Социолог Аида Нурутдинова

Социолог Аида Нурутдинова посмотрела на ситуацию с другой стороны. По ее мнению, летние протесты вовсе не так однозначны, как оцениваются народом.

"Возможна ли такая же ситуация, как в Хабаровске и Беларуси? Мне кажется, что ситуация немножко другая, - объясняет преподаватель. - Постсоветское пространство, если смотреть начиная с 90-ых годов, не первый раз наблюдает всплески такой активности. Не только Белоруссия, но и Украина, и Грузия, и ряд других постсоветских республик. Конечно, такая протестная активность очень часто оказывается связана с выборами. Я бы назвала их поводом для того, чтобы что какое-либо протестное настроение появилось. Для того, чтобы был такой протест после выборов, нужно, чтобы была причина. Какого-то кандидата не зарегистрировали или какой-то кандидат, как в Минске сейчас видим, говорит, что должен был занять первое место, а не второе (речь идет о Светлане Тихановской, занявшей второе место с результатом голосов в 10% - прим.ред.), и так далее. Должна быть эта игра".

Эксперт рассказывает, что не всегда протесты означают крайнюю степень недовольства. Есть много факторов, которые сопутствуют этому процессу. По ее мнению, и митинги в Беларуси - не чистой воды волеизъявление народа. Вполне вероятно, что там имеет место внешнее вмешательство (имеется в виду участие иностранных организаций и лиц - прим. ред.).

"Сейчас эксперты не сходятся во мнении, что это - реальный протест людей или все это произошло не без участия внешней стороны? Все СМИ пишут, что белорусы были не согласны с официальными результатами голосования, однако первые столкновения начались, как только закрылись избирательные участки, в ночь с 9-го на 10-ое августа. Извините, но официальные данные тогда еще не были опубликованы. Вот это и наводит меня на такую мысль, что все это проходит не без участия внешних сил. Тем более, согласно публикуемым данным в СМИ, уже были прецеденты, нарушающие избирательный процесс: не зарегистрировали кандидата в Минске, посадили в сизо (речь идет о кандидате Сергее Тихановском, которого задержали в мае, возбудив дело о препятствовании в проведении выборов, и о кандидате Викторе Бабарико, который не был допущен к выборам и осужден за вывоз средств за рубеж - прим.ред.) Это тоже повод для протестного настроения, но народ не вышел! Причем я не говорю, что протестных настроений вовсе нет. Нет, люди всегда недовольны. В России посмотрите - люди сейчас очень недовольны сложившейся ситуаций. Но это не значит, что нет какой-то силы, которая подстегивает это или руководит этим".

В отношении Татарстана Аида Нурутдинова уверена: здесь такого не случится.

"В Татарстане ситуация в политическом плане спокойная, - поясняет она свою точку зрения. - Все политологи сходятся на том, что Президент Татарстана в достаточно сильной позиции и что сложно представить какого-либо на данный момент. Кто бы мог реально выйти на это протестное поле и составить конкуренцию? Я не знаю".

Мы провели опрос и узнали, считают ли сами жители Татарстана возможным волнения во время сентябрьских выборов на должность Президента РТ. О результатах вы можете судить сами. 

 
Политика Рустам Минниханов Интервью Выборы Татарстан Общество
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комментарии

Ага
0
24 августа 2020
10:36
Либеральному скоту нет места в Татарстане.
Злобный Аноним
0
24 августа 2020
10:53
Минниханов однозначно получит 99% голосов. Общего с Белоруссией только то, что Путин поздравит с победой! :-P
Горожанин
0
24 августа 2020
10:59
Поэтому не приезжай
В ответ на комментарий пользователя
Либеральному скоту нет места в Татарстане.
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08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:09, 26.07.2020
Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020
ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020
В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020
В России обезврежена крупная террористическая группировка
14:14, 23.07.2020
Премьер-министр России Мишустин рассказал, как лечился от коронавируса
06:52, 23.07.2020
Российский врач повторно заболел коронавирусом
14:12, 22.07.2020
Правительство вернет россиянам до 15 тысяч рублей за туристические поездки по России
18:40, 19.07.2020
Британия обвиняет Россию в кибератаке и хищении разработок вакцины от коронавируса
10:18, 17.07.2020
Закон о возвращении пива на стадионы могут принять осенью
10:55, 15.07.2020
Патологоанатом рассказал о главной тайне коронавируса
16:14, 13.07.2020
Онищенко назвал самые безопасные для путешествий страны
06:55, 13.07.2020
В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу
10:00, 12.07.2020
«Аппетиты немаленькие»: адвокат Ефремова заявил об исках к артисту на 40 миллионов
07:38, 12.07.2020
В Минздраве РФ заявили, что полностью снимать коронавирусные ограничения нельзя
08:30, 08.07.2020
Женщина задушила 9-летнего мальчика из-за громкой музыки
08:00, 08.07.2020
В России хотят поддержать семьи, где дети посещают спортивные кружки
07:30, 08.07.2020
Большинство российских врачей не верят в статистику по коронавирусу
12:07, 07.07.2020
Из-за ареста Ефремов не смог посетить могилу матери, у него случился приступ
19:29, 06.07.2020
Главное за день в Челнах: избиение в кафе, результаты препарата от COVID-19 и плохая статистика
15:31, 06.07.2020
В Татарстане были получены положительные результаты от лечения новым препаратом от коронавируса
14:51, 06.07.2020
Ученые оценили угрозу чумы для России
11:24, 06.07.2020
Собчак объяснила, почему посадят Ефремова
10:13, 06.07.2020
Снизился уровень бедности в России
19:07, 05.07.2020
В Кировской области рухнул строящийся торговый центр, тело последнего погибшего извлекли уже вечером
11:46, 05.07.2020
Соловьев показал результаты экспертизы по делу ДТП с Ефремовым. Они уточняют, кто был за рулем
08:27, 04.07.2020
Путин сказал, что России нужно больше мигрантов: необходима рабочая сила
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