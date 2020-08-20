Мэрия сообщила, какие дома снесут ради строительства дороги до трассы М-7. Половина из них - жилые

Для строительства дороги, сходной с Горьковским шоссе, в Казани снесут дома по 28-ми адресам. 14 из них числятся в документе жилыми. Соответствующий документ был опубликован на сайте мэрии.

В постановлении сообщается: "Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества".

Строительство затронет участок от улицы Несмелова до трассы М-7 "Волга" через жилой комплекс "Серебряный бор". Это уже вторая очередь домов. В списке такие садовые участки, как "Пролетарий", "Сантехприбор", "Железнодорожник", "Лагерная", "КВЗ", "Волга". На большинстве этих территорий имеются жилые дома и иные сооружения.

Напомним, что недавно в Татарстане задержали участников акции против строительства через населенные пункты трассы М-12.