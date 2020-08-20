Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

Банк «Открытие» улучшил условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное от 7,6% и на рефинансирование от 7,8% годовых. Кроме того, по программам государственного субсидирования процентной ставки отменена надбавка к процентной ставке при первоначальном взносе менее 20%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года согласно данным Frank RG «Открытие» занял место в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки. Ипотечный портфель банка за восемь месяцев этого года увеличился более чем в 1,2 раза и на 1 августа 2020 года составил 194,7 млрд. руб.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.