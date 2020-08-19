Стало известно, в каких казанских домах на следующей неделе отключат воду

На сайте мэрии Казани выложили список отключения воды на следующей неделе. Сообщается, что это связано с проведением гидравлических испытаний (опрессовок) на магистральных и квартальных тепловых сетях Казанских тепловых сетей.

С 2.00 23 августа на сетях начнут проводиться работы по расхолаживанию тепловодов с постепенным понижением температуры горячего водоснабжения и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям с 7.00 24 августа до полуночи 25 августа.

В связи с проведением опрессовок планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах:

2-я Гаражная, 4;

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187;

Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 24/45, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Большая Красная, 8, 32/15;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;

Бутлерова, 6;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Вербная, 1, 1а;

Вишневского, 29/48;

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/3, 11а, 11б, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39;

Гаспринского, 29, 31;

Гвардейская, 31;

Глазунова, 6, 8, 8/2, 10;

Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Горького, 3;

Дзержинского, 11а;

Достоевского, 50, 52, 66;

Дубравная, 1/104, 2д, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57;

Дуслык, 4, 6;

Еники, 17б;

Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 25;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп.1, 20 корп.2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Зинина, 24, 34;

Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 67, 70, 72, 74, 75, 77, 81, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;

Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш.Камала, 4;

Камалеева, 6, 8,12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 34, 34а, 34б, 34в;

Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Карима, 2/22, 9, 26;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Качалова, 76, 77, 77а;

Коротченко, 22;

Крутая, 2;

Кулагина, 4, 5 корп.1, 6, 6а, 8, 8а;

Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а,7б, 9/95, стр.3/1, 15/21, 11/52а, 11/52б, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;

Курская, 18, 20, 23, 25, 27;

Кутуя, 6/31 стр., 108/1 стр., 108/2 стр., 108/3 стр., 110а, 110б;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Магистральная, 4, 4а, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а, 22а, 34, 34/1;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Маркса, 16а;

Миннуллина, 8а, 8б, 8в;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Модельная, 8, 10;

Назарбаева, 9, 10, 12, 12в, 35/1, 47/113, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

Насыри, 42, 44;

Новоселья, 4, 6, 10;

Ноксинский спуск, 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Островского, 12, 107;

Павлюхина, 37, 99б корп.1, 99б корп.2, 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110в, 110г, 128;

Парижской Коммуны, 19;

Петербургская, 64, 65а;

Право-Булачная, 47;

Промысловая, 5;

Победы, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57, 57а, 57б, 57в, 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

Родины, 24а, 24б, 24г, 29, 31, 33, 33б, 37;

Роторная, 27б, 27в, 27д, 27е;

Сайдашева, 19;

Садыковой, 20, 22;

Саид-Галеева, 25;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

Сафьян, 6/8, 8;

Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Спартаковская, 35, 84, 87, 88б корп.1, 88б кор.2, 89;

Султана, 8;

Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Тельмана, 40, 42;

Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8б, 10, 10а, 20а;

Техническая, 35, 39а, 39б;

Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тихомирнова, 19;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тукая, 57, 75г, 102, 106а;

Тулпар, 4, 5, 7;

Тыныч, 1, 3, 8;

Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Университетская, 4/34;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;

Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чернышевского, 33;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

Шаляпина, 14/83;

Шахиди, 1/15;

Щербаковский переулок, 7;

Япеева, 10;

Яраткан, 4, 4а, 4б;

Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

Теплоэнергетики рекомендуют всем жителям Казани быть предельно внимательными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7(843)291-87-95.