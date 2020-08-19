Уже два рейса теплоходов, направляющихся в Казань, отменили из-за коронавируса у членов экипажа

Рейс теплохода "Михаил Фрунзе", который должен был отправиться 18-22 августа по маршруту Нижний Новгород-Казань-Нижний Новгород, отменили. У членов экипажа заподозрили COVID-19. Об этом на своем сайте сообщает круизная компания "Водоходъ". Уточняется также, что теплоход, согласно требованию Роспотребнадзора, отправится на дезинфекцию, а пассажиры получат компенсацию за невыполненный рейс.

"В связи с подозрением на коронавирус у двух членов экипажа теплохода "Михаил Фрунзе" мы вынуждены сообщить об отмене по требованию Роспотребнадзора рейса Нижний Новгород-Казань-Нижний Новгород 18 - 22 августа", - сообщают сотрудники компании.

До этого, 1 августа, в Нижнем Новгороде подобным образом был задержан теплоход "Александр Суворов". Такое решение было принято после подтверждения коронавирусной инфекции у членов экипажа. Теплоход также принадлежит компании "ВодоходЪ".