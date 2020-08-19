Желающих пройти вакцинацию в Татарстане может оказаться больше, чем планировалось

В Татарстане желающих сделать прививку от гриппа в этом году может оказаться больше, чем запланировано, однако проблемой это не станет. Об этом на ежедневной пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации в республике сообщила замглавы руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

"Вакцина бесплатная, идет из федерального бюджета, поэтому если вдруг такое будет… Вполне возможно, что желающих будет больше. Я думаю, что здесь вопросов не будет, ее можно будет заказать", - дополнила представитель ведомства.

Она также отметила, что как только только вакцина поступит, Минздрав и Роспотребнадзор объявят о начале кампании. Сроки по началу пока не известны, это произойдет в ближайшие недели. Весь период вакцинации планируется завершить к середине октября.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заметил, что даже после начала бежать в поликлиники не стоит.

"Вакцины хватит на всех. То, что кто-то придет пораньше, совершенно не означает, что тем, кто придет попозже, ничего не достанется", - заверил он.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор также рассказал о сроках прибытия вакцины от коронавируса в Татарстан.