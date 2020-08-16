Вирусолог сообщил, когда ношение масок перестанет быть обязательным

Масочный режим продлится еще примерно два года. Об этом рассказал РИА Новости заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ профессор, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Специалист «с вероятностью в 90 процентов» утверждает, что коронавирус через некоторое время станет обычным сезонным заболеванием.

«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — отметил Нетесов.

По его словам, если люди будут вести себя ответственно: носить маски, часто мыть руки, — это позволит предотвратить вторую волну заболевания, а также защититься от прочих респираторных инфекций, которые, как правило, начинают распространяться осенью.