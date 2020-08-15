Минниханов: Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Татарстан переходит на третий этап снятия ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сегодня сообщил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов:

«Мы переходим на третий этап снятия ограничений.<..> С 17 августа, при обязательном соблюдении санитарных норм и требований к предельному количеству посетителей, допускается работа театров, кинотеатров, цирка, концертных залов и аквапарков - при условии их заполнения не более чем на 50%» - цитирует Президента пресс-служба.

Разрешается проведение различных мероприятий как на открытых площадках - с присутствием не более 100 человек, так и в помещениях - с одновременным присутствием не более 50 человек, проведение спортивных мероприятий – с заполнением уже не 10, а 25% от общего количества зрителей. На объектах общепита разрешается проведение банкетов в помещениях с количеством не более 50 человек.

Напомним, что вчера федеральный Роспотребнадзор согласовал переход Татарстана на третий этап снятия ограничений.