В Казани с 15 августа изменится схема движения автобуса №62

В Казани изменится схема движения автобусного маршрута №62 "Осиново - Магазин IKEA". Как сообщают в Комитете по транспорту, на маршруте появятся две новые остановки.

С 15 августа автобус будет ходить через остановки "Футбольный стадион "Казань Арена" по Чистопольской и "Дворец водных видов спорта".

Изменения внесены для удобства жителей микрорайона "Салават Купере". Кроме того, теперь жители Авиастроительного, Московского и Ново-Савиновского районов Казани смогут без пересадок добраться до Дворца водных видов спорта.

Обслуживать маршрут по итогам конкурса будет МУП "ПАТП №4", уточнили в Комитете.