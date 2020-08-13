В Татарстане коронавирус нашли у 29 человек, четыре случая - завозные

В Татарстане на 13 августа зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, из них четыре – завозные, 25 – контактные. Госпитализированных пациентов за минувшие сутки нет, все заразившиеся получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 14

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 5

От 70 до 80 – 1

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 16

Аксубаевский – 1

Балтасинский – 1

Зеленодольский – 2

Кукморский – 1

Нижнекамский – 2

Пестречинский – 1

Сабинский – 5

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5988 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4797 человек, в том числе 19 за минувшие сутки. Также зарегистрирован 51 случай смерти пациентов с коронавирусом.

Напомним, что накануне в Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента, на борту было 196 пассажиров, 28 из которых - жители Татарстана.