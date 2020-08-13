В Татарстане коронавирус нашли у 29 человек, четыре случая - завозные

В Татарстане на 13 августа зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, из них четыре – завозные, 25 – контактные. Госпитализированных пациентов за минувшие сутки нет, все заразившиеся получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 14
- От 50 до 60 – 5
- От 60 до 70 – 5
- От 70 до 80 – 1
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 16
- Аксубаевский – 1
- Балтасинский – 1
- Зеленодольский – 2
- Кукморский – 1
- Нижнекамский – 2
- Пестречинский – 1
- Сабинский – 5
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5988 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4797 человек, в том числе 19 за минувшие сутки. Также зарегистрирован 51 случай смерти пациентов с коронавирусом.
Напомним, что накануне в Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента, на борту было 196 пассажиров, 28 из которых - жители Татарстана.
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