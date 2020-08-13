Для жителей новостроек плата за отопление может вырасти на 30%

Жители квартир в новостройках рискуют платить за отопление на 15-30% больше, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий, сообщают "Известия".

Постановление предполагает упрощение многих регламентов и требований, проект, по сути, противоречит плану повышения энергоэффективности, разработанному Минэкономразвития. Документ призван снизить стоимость строительства на 10-15%, что может сподвигнуть застройщиков использовать более дешевые материалы, архитектурные и инженерные решения, сохраняющие энергию.

"В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов", - сказал изданию советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев.

Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя: ведомство обеспокоено примитивизацией

регулирования, сокращением требований и отказом от первоочередных правил энергетической эффективности.