Число летальных исходов от коронавируса в Татарстане перевалило за 50

В Татарстане зарегистрировано два новых смертельных исхода пациентов с коронавирусом. Об этом сообщают в оперштабе РТ.

Одна из умерших - жительница Казани 1969 года рождения. Она была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе городской больницы №7 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени, у пациентки также имелись хронические заболевания. Коронавирусная инфекция была выявлена в ходе лабораторного исследования, смерть наступила в результате острой респираторной недостаточности.

Еще одна смерть была подтверждена в Нижнекамске, скончалась пожилая женщина. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрирован 51 летальный исход среди пациентов с COVID-19.