Казанец подарил женщине пакет фруктов, а потом ограбил ее

В Казани мужчина подарил женщине фрукты, сводил в кафе, а потом избил и ограбил.

По словам 34-летней потерпевшей, вечером она возвращалась от подруги домой. По пути женщина решила купить фрукты, около лавки к ней подошел незнакомец и предложил помочь с выбором. В ходе беседы молодой человек посоветовал пройти к следующей торговой точке, однако женщине ничего не понравилось и она не стала совершать покупку. В ответ на это мужчина подарил ей пакет с фруктами и пригласил в кафе.

После проведенного вместе вечера мужчина предложил проводить новую знакомую домой. По пути он нанес женщине удар по шее, она упала на землю и выронила из рук сумку. Подозреваемый схватил сумку и убежал.

Жительница Казани сообщила полицейским, что в сумке у нее находились золотые украшения и денежные средства. Общая сумма причиненного материального ущерба составила порядка 44 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующее утро оперуполномоченные отдела полиции "Восход", куда обратилась потерпевшая, по месту жительства задержали ранее судимого подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное он не успел потратить, поэтому сотрудники полиции вернули имущество законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", мужчина находится под подпиской о невыезде.