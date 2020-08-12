В прокуратуре рассказали подробности утопления человека в подвале в центре Казани

Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверку по факту гибели мужчины в затопленном подвале многоэтажки.

Трагедия произошла накануне в доме №38 по улице Каюма Насыри. По предварительным данным, 43-летний слесарь - сантехник в подвале высотой 2,5 метра, полностью заполненном водой, нырнул, чтобы устранить протечку. Мужчина погиб, его тело из подвала доставали спасатели с водолазным оборудованием. Известно, что погибший работал в управляющей компании Вахитовского района.

"Надзорное ведомство выяснит обстоятельства инцидента, а также способствовавшие ему причины и условия. Будет дана оценка работе ответственных служб на предмет соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при организации работ по ликвидации коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре РТ.