В Татарстане продлили выплаты медикам, работающим с коронавирусом

Правительство Татарстана продлило выплаты медицинским работникам до конца лета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина РТ.
Согласно документу, выплаты положены медицинским или иным работникам, непосредственно занятым в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Ранее было указано, что выплаты будут действовать до 30 июня.
Продлить дополнительные выплаты в конце июня потребовал президент РФ Владимир Путин, при этом, по его словам, данные выплаты должны быть освобождены от налога на доходы физлиц, также надбавки должны учитываться при расчете отпускных медработникам.
комментарии