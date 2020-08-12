В Татарстане продлили выплаты медикам, работающим с коронавирусом

Правительство Татарстана продлило выплаты медицинским работникам до конца лета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина РТ.

Согласно документу, выплаты положены медицинским или иным работникам, непосредственно занятым в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Ранее было указано, что выплаты будут действовать до 30 июня.

Продлить дополнительные выплаты в конце июня потребовал президент РФ Владимир Путин, при этом, по его словам, данные выплаты должны быть освобождены от налога на доходы физлиц, также надбавки должны учитываться при расчете отпускных медработникам.