«Бездарно»: новый логотип Казани от Лебедева не понравился горожанам

Дизайнер Артемий Лебедев создал новый логотип Казани. Он появился на сайте студии. Основой логотипа является стилизованная буква К, а к рисунку Лебедев приложил стихотворение с пояснением.

"По дороге едут сани,

по реке идут суда —

тот, кто не бывал в Казани,

тот не ездил никуда!

Парки, университеты,

пловом пахнущий казан —

хороша зимой и летом

наша добрая Казань!

Красоту родной мечети,

Волги-матушки изгиб —

всё хорошее на свете

воплощает логотип!", - написал дизайнер.

Также на своем сайте дизайнер показал процесс работы над концепциями логотипа.

При этом комментаторы отметили, что идея логотипа все равно не ясна.

"Логотип — требующий разъяснение не может быть хорошим. Тут ни*** (ничего) не понятно"

"Пояснительную бригаду! Какая визуальная на грузка в этой "К"?", - задаются вопросом подписчики.

Сами казанцы также оказались не в восторге от творения Лебедева. Согласно опросу в соцсетях, горожане не особо понимают смысл логотипа.

Напомним, ранее Артемий Лебедев раскритиковал дизайн зданий в Казани, назвав его "дичью".