«Бездарно»: новый логотип Казани от Лебедева не понравился горожанам

Дизайнер Артемий Лебедев создал новый логотип Казани. Он появился на сайте студии. Основой логотипа является стилизованная буква К, а к рисунку Лебедев приложил стихотворение с пояснением.
"По дороге едут сани,
по реке идут суда —
тот, кто не бывал в Казани,
тот не ездил никуда!
Парки, университеты,
пловом пахнущий казан —
хороша зимой и летом
наша добрая Казань!
Красоту родной мечети,
Волги-матушки изгиб —
всё хорошее на свете
воплощает логотип!", - написал дизайнер.
Также на своем сайте дизайнер показал процесс работы над концепциями логотипа.
При этом комментаторы отметили, что идея логотипа все равно не ясна.
"Логотип — требующий разъяснение не может быть хорошим. Тут ни*** (ничего) не понятно"
"Пояснительную бригаду! Какая визуальная на грузка в этой "К"?", - задаются вопросом подписчики.
Сами казанцы также оказались не в восторге от творения Лебедева. Согласно опросу в соцсетях, горожане не особо понимают смысл логотипа.
Напомним, ранее Артемий Лебедев раскритиковал дизайн зданий в Казани, назвав его "дичью".
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