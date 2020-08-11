СМИ сообщили, где кремируют умерших от коронавируса татарстанцев

Татарстанцев, которые скончались от COVID-19, увозят кремировать в Нижний Новогород. Об этом местному изданию рассказал директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха.

По его словам, кремация скончавшихся от коронавируса граждан проводится в соответствии со всеми требованиями.

"У нас есть приказ. Он соблюдается. То есть гроб закрытый. Привезли — обработали. Потом сразу на сжигание", - сказал Ворошуха.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане насчитывается 49 случаев летальных исходов у пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня стало известно о смерти двух женщин в Альметьевске и Набережных Челнах.