На территории ЖК «Арт Сити» в Казани нашли противотанковый снаряд. В МВД прокомментировали ситуацию

На территории жилого комплекса "Арт Сити" нашли противотанковый снаряд. Такая информация появилась сегодня в социальных сетях. На место выехали полицейские, рассказали очевидцы.

В МВД РТ корреспонденту ProKazan.ru прокомментировали данную информацию:

"На территории бывшего артучилища при земляных работах обнаружен предмет похожий на противотанковую мину, учебная", - рассказали в ведомстве.

Напомним, что жилой комплекс был построен на месте бывшего Артиллерийского училища. Оно было расформировано в 2011 году приказом тогдашнего министра обороны России Анатолия Сердюкова.