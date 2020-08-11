В Татарстане «Водоканал» подозревают в сговоре по контракту на 700 миллионов

Общероссийский народный фронт в Татарстане просят проверить госконтракт на строительство в Казани цеха по обработке илового осадка.

По информации ОНФ, из-за коротких сроков исполнения работ аукцион не состоялся; контракт был заключен по максимальной цене в 700 миллионов рублей с единственным поставщиком, который подал заявку. После окончания сроков контракта предприятие так и не построили, а против исполнителя не применили никакие штрафные санкции.

"Эксперты ОНФ посчитали это подозрительным и направили обращения в ФАС, прокуратуру и Следственный комитет. Жалобы на резкий неприятных запах регулярно поступают от жителей близлежащих населенных пунктов. Люди много лет ждали, что найдется более экологичное и современное решение, и иловые поля подвергнутся переработке. В настоящее время резервуары заполнены и граждане переживают, что в ближайшем будущем может случится утечка стоков в Волгу. Не дождавшись реакции властей, материалы по проблеме были переданы в суд, где приняли решение остановить размещение илового осадка на полях. Оно должно было быть выполнено в рамках контракта. Однако контракт на сумму свыше 700 миллионов рублей пока так и не привел к результату. Местные жители выразили надежду, что после проведения проверок компетентными органами ситуация поменяется и бюджетные средства будут расходоваться эффективнее", - сообщают в ОНФ.

Напомним, что решение о строительстве цеха было принято из-за проблемы утилизации иловых осадков с биологических очистных сооружений. После несостоявшегося аукциона контракт был заключен с единственным поставщиком, что предусматривает возможность сохранения максимальной цены. Поставщиком стало ПАО "Томскгазстрой", работы должны были быть завершены до 1 февраля 2019 года. Впоследствии неоднократно заключались дополнительные соглашения о продлении сроков исполнения контракта и увеличении сметной стоимости, при этом подрядчика не штрафовали за неоднократное нарушение сроков выполнения работ, тогда как условия контракта это предусматривают.

"В настоящее время у МУП города Казань «Водоканал» отсутствует законное право на размещение отходов на иловых полях, поэтому строительство цеха является очень актуальным и, по сути, практически единственным вариантом решения экологической проблемы. «Водоканал» продолжает эксплуатацию иловых полей, тем самым наносит ущерб окружающей среде и жителям близлежащих населенных пунктов", – отметил член регионального штаба ОНФ Зуфар Юнусов.