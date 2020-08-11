Сборы ребенка в школу в Казани обойдутся родителям дороже, чем в других городах. Аналитики Авито подсчитали, что средняя цена школьного набора выросла на 10% и составляет 32 720 рублей.

"В этом году стоимость подготовки детей к школе выросла из-за вероятности продолжения удаленной учебы. Многие родители к стандартному списку принадлежностей добавляют ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. Онлайн-обучение бьет по карману, более чем вдвое увеличивая стоимость подготовки ребенка к школе по сравнению с приготовлениями к учебе офлайн. При этом цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров на Авито (базовые предметы + ноутбук и компьютерное кресло), выросла на 6% по сравнению с 2019 годом", - рассказали в аналитическом центре сервиса.

Стандартный комплект к школе состоит из пенала, рюкзака, а также спортивной и школьной формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма - 1 060 рублей. Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 ранец вырос в цене на 3%, а форма - на 7%. Еще дешевле родителям обойдутся спортивная форма - 640 рублей в среднем, и пенал - 330 рублей. Таким образом, базовый набор для офлайн обучения в Казани обойдется в среднем в 3 310 рублей - дороже на 8%, чем в 2019 году.

С учетом онлайн-обучения в комплект включается ноутбук и компьютерное кресло, на Авито ноутбук стоит 13 тысяч рублей, компьютерное кресло можно купить за 4 тысячи рублей. В целом по стране стоимость полного комплекта составила чуть более чем 20 тысяч рублей. В Казани средняя стоимость "продвинутого" комплекта для обучения выросла на 10% и составила 32 720 рублей.

Для сравнения, родителям в Нижнем Новгороде на подготовку к школе придется потратить 26 тысяч рублей, в Москве - 24 тысячи. Дешевле всего школьный набор обойдется в Тольятти - 16 тысяч, Ульяновске- 17,6 тысяч и Саратове - 17, 6 тысяч рублей.