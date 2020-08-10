«Увидели истинное лицо»: Элвин Грей наказал мужа бывшей девушки

Певец Элвин Грей, он же Радик Юльякшин, выгнал из своего лейбла молодого исполнителя Вилли (Вильдан Шамсутдинов). Об этом Юльякшин рассказал на своей странице в "Инстаграм".

По заявлению Юльякшина, причиной стала видеозапись, которую казанский артист опубликовал в своих соцсетях, там он назвал себя свободным от проекта человеком.

"Я и моя команда увидели истинное лицо некоторых людей. Мы удивились появлению странного видео несколько дней назад в сети. Вильдан Шамсутдинов назвал себя свободным человеком от проекта. От лица лейбла "Элвин Грей" официально заявляю: Вильдану Шамсутдинову ЗАПРЕЩЕНО исполнять весь его репертуар на концертах; он снят со всех ротаций; псевдоним и песни больше не принадлежат Вильдану", - написал Элвин Грей.

Отметим, что Шамсутдинов является супругом бывшей девушки Элвина Грея, они сочетались браком в конце июля. В комментариях подписчики Юльякшина предположили, что такое решение может быть вызвано обидами и ревностью. Исполнитель Вилли начал сотрудничать с лейблом "Элвин Грей" в 2018 году.