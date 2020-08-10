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Фото скриншот с видеозаписи

«Лишать прав пожизненно»: под Казанью женщина-водитель сбила ребенка и уехала. Это попало на видео

10.08.2020, 06:51 120 0 prokazan.ru
Пост появился в соцсетях

В поселке Осиново водитель легковой машины сбила ребенка на велосипеде и скрылась с места ДТП. Видеозапись момента происшествия опубликовали близкие мальчика в социальных сетях.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Альфии Авзаловой, в районе дома №15 мальчик выехал с тротуара на проезжую часть, пересекая ее, в это время на него наехал автомобиль. Так как девушка-водитель покинула место ДТП, ее разыскивают родственники пострадавшего мальчика. 

"Ребенек лежит дома везде синяк не может нормально ходит, мы пока полицию не вызвали по человечески, но уже решили вызвать милицию", - пишет родственник мальчика. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)

Девушку, грубо нарушившую ПДД и не оказавшую ребенку помощь, осудили в соцсетях:

"Почему у некоторых особей нехватает мозгов что во дворе, Из-за машин всегда может выскочить ребенок! А не нужно писать что ребенок не прав или куда смотрят родители... Все мы были детьми всем нам запрещали бегать играть на дороге, но играли же! Не нужно гнать во дворе."
"Пожизненно лишать прав надо и посадить одумается и для других будет пример", - негодуют комментаторы. 

При этом довольно большое число комментариев касаются и поведения на дороге самого велосипедиста. 

"Мальчику родители тоже должны объяснить что на дорогу так выезжать нельзя."
"Родители! да научите вы своих детей ездить НЕ по проезжей части и переХОДИТЬ ее на своих двух, а не проезжать по ней. каждый день в сводках фигурируют ведь уже. это не моя просьба, а ВАША прямая обязанность- ВОСПИТЫВАТЬ!", - призывают татарстанцы. 

Напомним, что за оставление места ДТП водитель может быть лишен прав на срок от года до полутора лет, либо получить арест на 15 суток. 

ДТП Дети Казань
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