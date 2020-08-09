В Казани пропала пожила женщина, которая нуждается в медицинской помощи

В Татарстане волонтеры разыскивают 85-летнюю женщину, которая уже два дня не выходит на связь. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Николаева (Лучкина) Ираида (Рая) Кузьминична пропала в селе Карадули Лаишевского района 7 августа. Рост женщины 152 сантиметра, худощавая, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Во что была одета пропавшая, неизвестно.

Всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 112.