В Татарстане полицейский спас людей с тонущей лодки

Полицейский из Зеленодольска во время рыбалки спас тонущих людей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

"Вечером после службы начальник экспертно-криминалистического отдела ОМВД России по Зеленодольскому району подполковник полиции Максим Митюнин с товарищем поехал на рыбалку. Не успев далеко уплыть, около Романовского моста мужчины увидели тонущих людей. Оценив обстановку, незамедлительно поплыли спасать людей. В лодке были три пассажира. Ситуацию усугубляло то, что не все из них успели надеть спасательные жилеты", - пояснили в ведомстве.

Сообщается также, что на помощь сотруднику правоохранительных органов пришел внештатный сотрудник ГИМС. Благодаря их слаженной работе все тонущие были спасены и доставлены на берег. Помощь медиков никому из пассажиров судно не потребовалась. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.