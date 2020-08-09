Жителем Татарстана, который «привез» коронавирус из Крыма, оказался сын Айдара Метшина

Сын мэра Нижнекамска Айдара Метшина Мурат заразился коронавирусом в Крыму. Об этом он сам рассказал в своем "Инстаграм".

Мурат сообщил, что болезнь диагностировали 6 августа, а самочувствие его ухудшилось ранее, еще когда он находился в Крыму, куда молодой человек уехал в отпуск в конце июля.

"26 июля я уехал в Крым, и ближе к концу своего отдыха я почувствовал странное недомогание. Это была усталость, головокружение. Вернувшись в Казань, я, понимая, что по долгу службы общаюсь с десятками разных людей, пошел сдать тест. Тест я сдал 6-го числа, и вечером мне пришли положительные результаты", - рассказал молодой человек.

Сейчас Мурат Метшин самоизолировался на даче, ему назначили лечение: витамин С, цинк, Арбидол и Гриппферон. Несмотря на лечение, пока молодой человек себя здоровым не чувствует.

"Силы быстро заканчиваются, даже когда занимаешься простыми бытовыми вещами. Также першит горло, есть кашель и немного заложен нос. И, наверное, она из самых неприятных вещей - отсутствие запахов и вкусов", - отметил он.

Также Метшин высказал предположение о том, как он заразился. По его словам, в Крыму и вообще на юге люди не носят маски и перчатки, не соблюдают социальную дистанцию, и никто этого не требует.

Напомним, что за минувшую неделю в Татарстане было отмечено четыре завозных случая коронавируса, всего с начала пандемии в республике было выявлено более 5,8 тысяч заболевших, зарегистрировано 45 смертей от COVID-19. Две из них были подтверждены накануне.