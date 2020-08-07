Прокуратура Татарстана: владелица «Бахетле» Латыпова скрыла огромный земельный участок

Штаб Навального сообщил, что прокуратура Республики Татарстан ответила на их обращение относительно нарушения закона Муслимой Латыповой - владелицы гипермаркетов "Бахетле", члена списка Forbes и депутата двух созывов парламента Татарстана.

"Прокуратура подтвердила наши доводы и потребовала от Госсовета "устранить наруше ние законодательства". Мы считаем, что сделать это можно только одним способом — отправить единоросску в отставку", - пишут представители Штаба.

Корреспондент ProKazan.ru лично ознакомился с заключением.

"Установлено, что Латыпова М.Х. в списке о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера за 2019 год предоставила неполные сведения. По результатам проверки в Государственный Совет внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, который находится на стадии рассмотрения", - сообщается в ответе прокуратуры РТ.

Напоминаем, что Штаб проводил расследование относительно незадекларированного имущества владелицы продуктовой сети.

Согласно обнаруженной ими декларации, с 2015 года Муслима Латыпова арендует земельный участок площадью в 1 650 квадратных метров, однако ни в одной опубликованной декларации этого участка не было зафиксировано.

"Когда единороссам выгодно, они лишают мандатов депутатов и за более мелкие проступки. Так в Набережных Челнах депутатов от КПРФ и "Справедливой России" выгнали из городского совета за то, что они указали в декларациях неверные сведения. А наша депутатка Латыпова не указала свой земельный участок, за что и должна вылететь из парламента республики. Законы должны работать для всех одинаково. Мы считаем, что сделать это можно только одним способом — отправить единоросску в отставку", - заявляют в Штабе Навального.

Случаи коррупции на территории республики, к сожалению, довольно часты. Так, сегодня экс-ректор КНИТУ-КХТИ отправился отбывать наказание в 7,5 лет в колонию общего режима за кражу более 42 миллионов рублей. Об этом мы писали здесь.