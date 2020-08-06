Ученые назвали температуру тела, с которой при коронавирусе умирает 40% пациентов

Температуру тела в 35,5 градусов и ниже связали с повышенным риском смерти от COVID-19.

Американские ученые утверждают, что такая температура тела при первичном обращении за медпомощью при коронавирусе может послужить прогностическим фактором течения болезни. Об этом пишут "Известия". По данным экспертов, из этой группы пациентов умирают 44%. Температура выше 40°C в момент развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии инфекции. Уровень смертности в таких группах составляет 42%.

Российские эксперты пояснили, что низкая температура тела бывает у пожилых людей, из-за слабой реакции иммунной системы. Слишком высокая температура может стать следствием гиперреакцией организма на вирусную инфекцию с угрозой цитокинового шторма. Также ее причиной может являться поражение центра химической терморегуляции, расположенного в заднем гипоталамусе. Некоторые ученые связывают данный фактор и с пониженной температурой, отмечает издание.

Напомним, в Татарстане с начала пандемии от коронавируса умерли 43 человека, еще о двух случаях стало известно накануне.