В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавируса, всего их 43

В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб РТ.

За два дня в больнице №18 Казани скончался мужчина 1957 года рождения, 23 июля он поступил в медучреждение с внебольничной двусторонней пневмонией и коронвирусом. Смерть наступила 25 июля на фоне отека легких и мозга.

14 июля в больницу Челнов доставили женщину 1936 года рождения, у нее наблюдалась средне-тяжелая форма пневмонии, а в ходе обследования был подтвержден COVID-19. Состояние пациентки оставалось тяжелым из-за обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. 20 июля врачи констатировали смерть.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.