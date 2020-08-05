«Нам невероятно повезло, что мы живы»: уроженка Татарстана оказалась рядом со взрывом в Бейруте

Уроженка Татарстана Асия Искакова оказалась рядом с эпицентром страшного взрыва, который накануне прогремел в Бейруте. Девушка показала сам момент катастрофы и его последствия в своем "Инстаграм".

"Нам невероятно повезло, что мы живы. У всех родственников Мишеля, Лекси, Бо, Бетти и Мишелей только поверхностные травмы", - сообщила блогер.

В момент взрыва Асия была в своей квартире

Асия рассказала, что все началось с пожара в порту, который сперва сочли не слишком опасным, девушка даже начала снимать его на видео. Через несколько секунд прогремел взрыв.

"Я нырнула за шкаф, а Мишель - за диван, и тут все начало происходить очень быстро и сюрреалистично. Мы осматривали себя, чтобы увидеть, ранены ли мы, я бежала к собакам по разбитому стеклу, чтобы посмотреть, в порядке ли они. Затем мы быстро одеваемся и, как два разведчика, собираем самое необходимое и сбегаем вниз по 23 лестничным пролетам, прыгая через упавшие двери и шрапнель. Некоторым из наших соседей не так повезло, как нам. Мы потеряли наш дом, но нам ОЧЕНЬ повезло, что мы живы. Соболезнуем всем тем, кто сегодня потерял семью", - пишет Асия.

Девушка бежала по битому стеклу к собакам

Напомним, что взрыв в столице Ливана произошел накануне вечером, в портовой части города взорвались запасы аммиачной селитры. Известно о тысячах раненых, погибли более ста человек.