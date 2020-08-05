Роспотребнадзор Татарстана оценил необходимость ужесточения ограничений из-за коронавируса

В Татарстане пока нет необходимости ужесточать "коронавирусные" ограничения. Об этом на онлайн-брифинге заявила заместитель главного санитарного врача республики Марина Трофимова.

Трофимова отметила, что жители Татарстана приучены носить средства индивидуальной защиты, в отличии от многих других регионов.

"На наш взгляд, у нас в республике изначально был достаточно жесткий контроль. Поэтому, общаясь с коллегами из других субъектов, мы понимаем, что у нас в республике население приучено к ношению масок, перчаток там, где это необходимо. И, более того, люди, заботясь о своем здоровье и о здоровье своих близких, и в иных местах используют и маски, и перчатки", - сообщила Трофимова.

В других областях, по ее словам, сейчас основная задача - научить население пользоваться масками и перчатками.

"Не секрет, что в стране со стороны органов полиции достаточно серьезный контроль и в магазинах, и в общественном транспорте. Наверное, это метод кнута и пряника все-таки возымел действие. Поэтому ужесточение у нас не ожидается, но масочно-перчаточный режим будет сохраняться", - резюмировала замглавы Роспотребнадзора.



