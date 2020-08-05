За сто дней: новый корпус инфекционной больницы в Казани готов к открытию

Новый корпус клинической инфекционной больницы имени Агафонова в Казани получил заключение о соответствии проектной документации. Его готовятся открыть уже 10 августа.

Больницу построили ровно за 100 дней. Это четырехэтажное здание на 232 койки с возможностью расширения до 504 койкомест. На первом этаже расположено приемно-диагностическое отделение, анестизиология и реанимация, а также блоки приготовления молочных смесей и обеззараживания отходов. На втором этаже ─ 20 одноместных палат, также на втором, третьем и четвертом этажах развернуты 5 отделений с боксами. Кроме того, в составе нового медицинского учреждения действует лаборатория.

Напомним, что строительство инфекционного стационара на базе казанской РКБ началось 24 апреля нынешнего года по распоряжению президента Татарстана Рустама Минниханова. Ее планировалось ввести 15 августа, а в мае Рустам Минниханов просил поддержки в строительстве у президента РФ Владимира Путина.