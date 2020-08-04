Главное за день в Татарстане: визит Шойгу, начало учебного года и потасовка в «Детском мире»

Сергей Шойгу сегодня приехал в Казань

Визит не был объявлен, министр побывал на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, а еще попал на кадры без медицинской маски, находясь в окружении местных чиновников.

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как начнется учебный год

Пока, по словам замглавы ведомства, эпидситуация в норме и, вероятно, дети 1 сентября вернутся в школы, а родители облегченно вздохнут. Но это не окончательное заявление.

В "Детском мире" в Казани произошла драка из-за бутылочки

Яблоком раздора между покупателем и продавцом стал ценник на бутылочку. Мужчина хотел купить ее за ту стоимость, которая написана на ценнике, продавцы отказывались. Покупатель начал снимать видео и понеслось...

Казанцы невзлюбили женскую парковку около ЦУМа

У магазина появилась парковка с более широкими местами для машин и выкрашенная в розовый цвет. Ее позиционируют, как женскую, но что-то ни женщинам, ни мужчинам идея не понравилась.

Строительство дороги-дублера Горьковского шоссе может затянуться

Минфин Татарстана не согласовал проект, в нем нашли ряд нарушений. Правда, компания, которая уже начала работы и теперь вынуждена прекратить, снова сможет участвовать в тендере.