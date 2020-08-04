Не ждали: Казань с визитом посетил Сергей Шойгу

Сегодня, 4 августа, Казань посетил Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым он побывал на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, где проинспектировал ход строительства самолетов Ту-160, производство лайнеров Ту-214, а также выполнение работ по модернизации строевых самолетов дальней авиации.

По информации пресс-службы Минниханова, в ходе визита Шойгу проконтролировал процессы восстановления производства авиационных комплексов Ту-160. Кроме того, министру показали производственные цехи и объекты техперевооружения авиазавода, включая самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига.

Также на предприятии продемонстрировали разработки в области беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземные станции управления, позволяющие контролировать работу различных типов беспилотников посредством спутников.

Отметим, что ранее визит Сергея Шойгу в Казань заявлен не был.